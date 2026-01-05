Đoković otkazao nastup na prvom turniru sezone

Novak Đoković sljedećeg tjedna neće nastupiti na ATP 250 turniru u Adelaideu, iako je ranije bio uvršten u ždrijeb.
Turnir se igra od 12. do 17. siječnja, a Đoković je odlučio preskočiti nastup kako bi se u potpunosti posvetio završnim pripremama za Australian Open u Melbourneu.
“Za sve moje navijače u Adelaideu, nažalost, još nisam fizički spreman za natjecanje sljedećeg tjedna“, poručio je Đoković, dodavši kako je njegov puni fokus usmjeren na dolazak u Melbourne i nastup na prvom Grand Slam turniru sezone.
Đoković je posljednji put u Adelaideu nastupio 2023. godine, kada je osvojio naslov.
Jučer je objavio da se povlači iz Professional Tennis Players Associationa (PTPA), organizacije koju je suosnovao, navodeći nezadovoljstvo transparentnošću i načinom upravljanja, kao i načinom na koji su, prema njegovim riječima, predstavljani njegov glas i imidž.
Australian Open igra se od 18. siječnja do 1. veljače. Đoković je apsolutni rekorder turnira s 10 osvojenih titula, a na posljednja dva izdanja stigao je do polufinala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!