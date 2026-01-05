Đoković otkazao nastup na prvom turniru sezone

Podijeli :

AP Photo/Yorgos Karahalis, File via Guliver

Novak Đoković sljedećeg tjedna neće nastupiti na ATP 250 turniru u Adelaideu, iako je ranije bio uvršten u ždrijeb.

Turnir se igra od 12. do 17. siječnja, a Đoković je odlučio preskočiti nastup kako bi se u potpunosti posvetio završnim pripremama za Australian Open u Melbourneu.

“Za sve moje navijače u Adelaideu, nažalost, još nisam fizički spreman za natjecanje sljedećeg tjedna“, poručio je Đoković, dodavši kako je njegov puni fokus usmjeren na dolazak u Melbourne i nastup na prvom Grand Slam turniru sezone.

