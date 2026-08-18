Đoković oduševljen Sinerom: ‘Potpuno se prepoznajem u njemu’

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AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Novak Đoković istaknuo je da kod Jannika Sinnera prepoznaje osobine koje su i njemu pomogle da godinama bude pri samom vrhu svjetskog tenisa, prenosi talijanski Corriere dello Sport. Posebno je izdvojio Talijanovu predanost tenisu i stalnu želju za napretkom.

“On je potpuno i konstantno posvećen tenisu. Promatram njega i potpuno se prepoznajem u tome: u želji da napreduje, raste i razvija se u svakom aspektu“, rekao je Đoković.

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Srpski tenisač smatra da je upravo Sinnerova potreba za neprestanim napretkom jedan od glavnih razloga njegova uspjeha.

“Jannik, kao i ja, nikada nije zadovoljan. On ima mentalitet šampiona, oduvijek ga je imao. Dominantna je sila, ali se svakog jutra budi sa željom da bude bolji nego prethodnog dana.“

Đoković je naglasio da ni brojni osvojeni trofeji ne mogu zadovoljiti igrače s takvim mentalitetom. Upravo u toj gladi za uspjehom vidi najveću poveznicu između sebe i Sinera.

“I vjerujte mi, nijedna pobjeda ne može da zadovolji tu glad, čak ni 24 Grand Slam titule. Kada je tenis u pitanju, upravo je taj aspekt njegovog karaktera ono što me najviše približava Sinneru“, zaključio je Đoković.