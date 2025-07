Đoković nakon poraza od Sinnera: ‘Očito su Grand Slamovi postali velik izazov za moje tijelo’

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Novak Đoković izgubio je u polufinalu Wimbledona od Jannika Sinnera, a od samog početka bilo je jasno da je ozljeda iz meča s Flaviom Cobollijem ostavila traga.

Đoković u četvrtak nije trenirao, no nije razmišljao o tome da se danas ne pojavi na Centralnom terenu.

„Nisam razmišljao da uopće ne izađem na teren. Nisam imao toliko loš osjećaj, u smislu da ne mogu stati na nogu. Jučer nisam mogao trenirati, ali na zagrijavanju je osjećaj bio dobar, uzimajući sve u obzir. Postojala je neizvjesnost kako će mi noga reagirati… Igrao sam s mjesta, nisam se previše kretao, ali već sredinom prvog seta bilo je nekoliko agresivnijih pokreta, posebno na forhend strani, gdje sam se morao odgurnuti. Tada sam osjetio dodatno pogoršanje. Prvih šest-sedam gemova još je bilo u redu, ali kasnije više nije“, rekao je Đoković i nastavio:

„Ne vjerujem da će me ovo dugo držati izvan terena. Nažalost, u posljednje vrijeme imao sam slične ozljede i uspijevao sam se relativno brzo vratiti. Mislim da se do US Opena mogu dovesti na optimalnu razinu, da mogu igrati na najvišoj razini.“

Đoković je naglasio da je ‘trenutno prilično neraspoložen za razgovor o bilo čemu’.

„Činjenica je da puno vremena posvećujem svom tijelu. Ne radim to samo iz obaveze, već to vidim i kao način života, taj zdravi život. Volim taj wellness svijet, uvijek sam otvorenog uma, znatiželjan da uvedem neke nove stvari koje mi mogu podići tijelo i um na višu razinu, kako bih držao korak s mlađim igračima koji biološki imaju veliku prednost u odnosu na mene. Ipak, na tri-četiri od posljednjih šest Grand Slamova imao sam ozljede zbog kojih sam predavao ili igrao samo da završim meč. Iskreno, to je frustrirajuće. Izađeš u polufinalu Grand Slama, a u mojim godinama to su možda posljednje prilike, i tijelo ti ne dopušta da se krećeš na željenoj razini. Očito su Grand Slamovi sada izuzetno veliki izazov za moje tijelo. Kad sam spreman i svjež, igra je tu, ali do polufinala se jako istrošim. A tu su Alcaraz ili Sinner, što je u ovakvom stanju nemoguća misija. To me najviše tišti i nervira, ali dobro – što je, tu je”, zaključio je Đoković svoje obraćanje medijima.

Finale Wimbledona između Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera pratite u nedjelju, od 17 sati, uz ekskluzivni prijenos na SK1.

