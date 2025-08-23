Đoković na US Open stiže bez trenera, ali pregovara s teniskom legendom?

Podijeli :

Novak Đoković (38) stigao je u New York s ciljem osvajanja 25. Grand Slam naslova, no umjesto priče o formi i ambicijama, na prvoj konferenciji za medije u fokusu je bio njegov stručni stožer. Srbin je na US Open doputovao bez stalnog trenera, što je odmah potaknulo brojna nagađanja.

“Razmišljao sam i malo pričao o tome, zasad su to samo početni razgovori. Više se radi o emocijama nego o dugoročnom planu. Mislim da svi znate na koga mislim, ali neću izgovoriti ime dok se ne dogodi. Volio bih imati uz sebe veliko ime na jedan ili dva turnira, slično kao što je Andy Murray imao u prošlosti. Otvoren sam za takvu suradnju”, rekao je Đoković.

Kao moguća opcija ubrzo se spomenula Monika Seleš, koja godinama javno podržava Đokovića i s njim redovito razmjenjuje poruke na društvenim mrežama. Tijekom Wimbledona našalili su se na račun njegova videa s košnjom trave, kada joj je Đoković poručio:

“Svaka moja pobjeda bila je inspirirana tobom, Monika.”

Đoković je i ranije isticao koliko mu podrška Monike Seleš znači:

“Dok sam odrastao u Srbiji, bila mi je jedan od najvećih uzora. Moja trenerica Jelena Genčić radila je s njom, pa sam stalno slušao o njenim navikama. Bio sam nervozan kad sam je trebao upoznati. Imala je sjajnu karijeru, posebno u Australiji. Svi se pitamo koliko bi još osvojila da nije bilo onoga što se dogodilo. O njoj imam samo najljepše riječi”, rekao je prošle godine srpski tenisač.

Seleš mu je na to uzvratila:

“Znala sam da će srušiti sve rekorde i podići ljestvicu visoko za buduće generacije. Voljela bih da smo igrali u isto vrijeme i da smo barem jednom zaigrali miks zajedno.”

Monika Seleš je već s 16 godina svladavala najbolje igračice svijeta i brzo postala globalna senzacija. Rođena 1973. u Novom Sadu, osim po uspjesima, ostat će upamćena i po tragičnom događaju iz 1993. kada ju je tijekom meča u Hamburgu gledatelj opsjednut Šteffi Graf ubo nožem u leđa.

Iako se fizički oporavila u mjesec dana, psihološke posljedice bile su velike, a karijera joj nikada nije nastavila istim putem. Zauvijek je ostalo pitanje koliko bi Grand Slam titula osvojila da nije bilo tog napada.