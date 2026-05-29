Đoković emotivan nakon ispadanja: ‘Neću stati, makar bio na jednoj nozi. Ako me netko pobijedi na ovakav način…’

Na konferenciji za medije nije skrivao razočaranje, ali je istaknuo kako je Fonseca zasluženo slavio.

“Bio je to sjajan meč, teško je izgubiti nakon vodstva od 2:0 u setovima. Velike pohvale Fonseci, bio je bolji igrač u važnijim trenucima. U petom setu bio je sjajan, pronalazio je nevjerojatne udarce”, rekao je Đoković.

Posebno je nahvalio mladog Brazilca i njegovu izvedbu u odlučujućim trenucima susreta:

“Ne mislim da sam puno griješio, on je jednostavno bio bolji. Čestitao sam mu na mreži i rekao da je zaslužio pobjedu te da treba biti ponosan. Poželio sam mu sreću. Razina tenisa koju je pokazao opravdala je veliku pažnju koja ga okružuje.”

Dodao je kako vjeruje da Fonseca ima sve preduvjete za vrhunske rezultate:

“Ima potencijal, profesionalan je i ima sve preduvjete za uspjeh. Ima snagu, brazilska nacija stoji iza njega. Može biti sljedeći veliki igrač i osvajati najveće trofeje, volio bih to vidjeti.”

Đoković je priznao i da ga je tijekom meča stigao umor:

“Bilo bi bolje da sam završio u dva seta, ali nisam. Ponestalo mi je goriva. Nisam se osjećao dobro na terenu. U trećem setu sam energetski pao. Na kraju četvrtog seta mislio sam da imam šanse, ali on je igrao dobre poene, napadao je i dobro servirao.”

Osvrnuo se i na ključne trenutke dvoboja:

“Kada sada gledam unatrag, bih li nešto učinio drugačije? Možda… Uvijek postoji trenutak odluke, a on je krenuo po pobjedu. Svaki poen koji mu je išao na forhend, udarao je jako. Na moje prilike za break odgovorio je s tri asa. Sve što mogu reći je – svaka čast.”

Na pitanje o zdravstvenom stanju kratko je odgovorio:

“Pokušavam biti optimističan, ali tek sam sišao s terena. Razočaran sam, ta emocija prevladava. Vidjet ćemo što nosi dan.”

Unatoč porazu, poručio je da još ne razmišlja o kraju karijere.

“Volio bih da ja imam 19 godina na terenu, ali gurao sam ga pet setova. Svatko tko igra protiv mene na Grand Slamu, mora me pobijediti. Taj viteški duh i borba koju nosim u sebi… Neću stati, pa makar bio na jednoj nozi. Neću odustati. Ako me netko pobijedi na ovakav način, to je zato što me on morao pobijediti, ja mu pobjedu neću dopustiti.”

Na pitanje hoće li se sljedeće godine vratiti u Pariz nije imao konkretan odgovor.

“Ne znam…”

Ipak, smatra da može biti zadovoljan prikazanim tenisom:

“Igrao sam dobar tenis ako uzmemo u obzir da sam ozlijeđen i da sam došao izravno na zahtjevan Grand Slam. Razina je bila vrlo dobra i bio sam sretan zbog toga, iako sam sada razočaran jer sam bio blizu pobjede.”

Za kraj je zahvalio publici na podršci tijekom meča:

“Bilo je trenutaka kad nisam mogao stajati na nogama, a onda bih pogledao prema tribinama i one bi mi magično podigle duh. Kad oduzmem razočaranje, ima puno toga na što mogu biti ponosan. Zaista sam zahvalan na ovom iskustvu.”

Na pokušaj pitanja o tome tko je sada favorit za naslov samo je kratko odgovorio:

“Odmah ću te tu zaustaviti! Izgubio sam u trećem kolu…”