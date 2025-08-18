Dobar dan za Hrvatice na US Openu: Marčinko prošla u 2. kolo kvalifikacija

Podijeli :

Patrick Dancel IPA Sport via Guliver Images

Bravo, djevojke!

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA – 113.) trebala je samo 56 minuta za pobjedu 6-2, 6-1 nad Kineskinjom Gao Xinju (WTA – 145.), kojom se plasirala u 2. kolo kvalifikacija za US Open, posljednji Grand Slam turnir u ovoj sezoni.

Mlada Zagrepčanka se tako pridružila Vrbovčanki Jani Fett (WTA – 155.), koja je u prvom kolu svladala Tajvanku Joannu Garland (WTA – 137.) sa 6-2, 6-4.

Marčinko, koja još uvijek čeka na svoj premijerni nastup u glavnom ždrijebu Grand Slam turnira, u drugom kolu kvalifikacija će igrati protiv bolje iz dvoboja Amerikanke Monike Ekstrand (WTA – 357.) i Ruskinje Aline Čarajeve (ATP – 171.).

Fett će za suparnicu u drugom kolu imati Francuskinje Tesse Andrianjafitrimo (WTA – 219.).