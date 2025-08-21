Dino Prižmić na korak od plasmana na US Open

Podijeli :

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić stigao je nadomak plasmana u glavni ždrijeb posljednjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u nedjelju u New Yorku.

Prižmić je u 2. kolu kvalifikacija s uvjerljivih 6-3, 6-2 nadigrao Amerikanca Murphyja Cassonea te ga od prvog ulaska u glavni ždrijeb US Opena dijeli još jedna pobjeda.

U zadnjem, 3. kolu kvalifikacija Prižmić će igrati protiv boljeg iz dvoboja Australca Jasona Kublera i Francuza Kyriana Jacqueta.

Prižmić je dosada samo jednom u karijeri nastupio u glavnom ždrijebu nekog “grand slam” turnira, bilo je to u siječnju prošle godine na Australian Openu kada je u 1. kolu igrao protiv Novaka Đokovića te osvojio set.