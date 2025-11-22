VIDEO / Španjolska svladala Njemačku i izborila finale Davis Cupa s Italijom

Podijeli :

Nakon pobjede Pabla Carrena Buste za 1-0 Španjolske i slavlja Alexandera Zvereva za izjednačenje Njemačke, došli su na red parovi. Za Španjolce su nastupili Pedro Martinez i Marcel Granollers dok su s druge strane bili Kevin Krawietz i Tim Putz. Na kraju su do pobjede s 2-1 u setovima došli Španjolci koji su tako izborili finale s Italijom koja je u petak s 2-0 svladala Belgiju.

Prvi set su furiozno otvorili Martinez i Granollers koji su poveli s 4:0. Tu razliku sačuvali su do kraja seta te su sa 6:2 došli na korak od finala Davis Cupa. Krawietz i Putz su uzvratili sa 6:3 u drugom setu da bi treći set ponovno bolje otvorili Španjolci.

Do ključnog breaka stigli su Španjolci pri vodstvu 2:1. Nakon toga su uspješno priveli meč kraju te su sa 6:2, 3:6, 6:3 donijeli Španjolskoj drugi bod i plasman u finale.

Finale Italije i Španjolske je bilo priželjkivano u teniskom svijetu, no veliko razočarenje je nedostanak Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Prvi igrač svijeta otkazao je turnir zbog ozljede dok je osvajač nedavno odigranog ATP Tour Finalsa nastup otkazao znatno ranije.

