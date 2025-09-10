VIDEO / Prižmić uoči Davis Cupa: ‘Puno nam znači Čilić, nadam se da ćemo iskoristiti podlogu’

Podijeli :

Hrvatska će ovog 12. i 13. rujna odmjeriti snage s Francuskom u Osijeku. Početkom godine su mlade snage naše reprezentacije svladale Slovačku, sada se u tim vraća i Marin Čilić, a Dino Prižmić je otkrio svoja očekivanja i podijelio dojmove o vlastitim uspjesima. Mečeve iz Osijeka pratite na Sport Klubu!