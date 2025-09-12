VIDEO / Prižmić izgubio od Mouteta, Francuska vodi 1-0

Podijeli :

Dino Prižmić nije uspio donijeti prvi bod Hrvatskoj u Davis Cup susretu osmine finala protiv Francuske. Bolji od njega bio je Corentin Moutet s 2-1 u setovima.

Bio je to napet susret koji je trajao više od tri sata igre.Prvi set pripao je francuskom tenisaču sa 6:4 da bi u drugom bolji bio Prižmić sa 7:5 iskoristivši svoju osmu set-loptu. Treći set loše je otvorio Splićanin te se brzo Francuz odvojio na 4:0.

Uspio je Prižmić smanjiti na 4:1, ali je na kraju izgubio sa 6:4, 5:7, 6:1. Tako je Moutet donio prvi bod Francuskoj. Sljedeći će na teren izaći Marin Čilić i Arthur Rinderknech.

