VIDEO / Pavić s dva prekrasna loba (zaredom) oduševio navijače u Varaždinu!

Podijeli :

Hrvatska teniska reprezentacija ima vodstvo 2:1 protiv Danske u Varaždinu nakon što je naš par Mektić/Pavić sa 6:2, 7:5 bio bolji od Ingildsena i Overbecka. Valja se podsjetiti i dva prekrasna poteza Mate Pavića početkom drugog seta kada je digao publiku na noge...