VIDEO / Junak Francuske za SK: ‘Čilić je veliki šampion, morao sam odigrati savršen meč’

Podijeli :

Sport Klub

Francuska je u petak protiv Hrvatske povela s 2-0 u susretu osmine finala Davis Cupa u Osijeku. Prvu pobjedu je ostvario Corentin Moutet protiv Dine Prižmića da bi u drugom meču dana Arthur Rinderknech lakše od očekivanog svladao Marina Čilića. Upravo je Rinderknech nakon meča govorio s našom Dorom Jagodić.

“Pokušao sam sprovesti plan igre što bolje mogu. Bilo je to jako dobro večeras. Marin je odličan igrač, veliki prvak, to govorim cijeli tjedan. Protiv takvih igrača moraš odigrati najbolje moguće. Mislim da su moji servis i return bili odlični. To mi je pomoglo i onda sam igrao jako dobro poene koji su se razvili. Važni poeni bili su moji.”

Činilo se da mu podloga u Osijeku itekako paše.

“Servirao sam jako dobro. Pronalazio sam svoje mete. Drugi servis mi je bio dobar i nije mogao napadati. Serviram dobro cijeli tjedan i to je bio ključ večeras.”

Na kraju je prokomentirao svoju formu.

“Pokušavam pobijediti u svakom meču u kojem dobijem priliku. Početak sezone bio je jako težak za mene. Nisam igrao dobro i mučio sam se. Sada uživam na terenu. Što više pobjeda mogu ostvariti, to bolje.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.