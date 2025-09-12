VIDEO / Francuski tenisač u svom stilu izazvao zvižduke osječke publike

Podijeli :

Hrvatska i Francuska u osječkom Gradskom vrtu igraju susret osmine finala Davis Cupa. Prvi su na zemljanu podlogu u Osijeku izašli Dino Prižmić i Corentin Moutet. U prvom setu gledali smo napetu borbu, a kod vodstva Splićanina 4:3 uključila se i osječka publika. Kod 15-0 za Mouteta Francuz se odlučio odservirati ispod ruke. To je iznenadilo Prižmića koji je uspio stići lopticu, ali nedovoljno dobro ju je vratio u teren. Nakon toga je Moutet osvojio poen, a s publike su krenuli glasni zvižduci. U teniskom svijetu i dalje mnogi osuđuju serviranje ispod ruke iako je prema pravilima potpuno legalan udarac.

