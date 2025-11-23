VIDEO / Berrettini slavio u prvom meču i doveo Italiju na korak od trećeg uzastopnog Davis Cupa

Podijeli :

U nedjelju su finale Davis Cupa između Italije i Španjolske otvorili Matteo Berrettini i Pablo Carreno Busta. Vođen domaćom publikom u Bologni do pobjede je došao Berrettini s 2-0 u setovima.

U cijelom meču nikakvih problema Berrettini nije imao na svom servisu dok je Busti redovito stvarao probleme. Do prvog breaka došao je kod vodstva 4:3 nakon čega je uspješno odservirao za 6:3.

U drugoj dionici je do breaka došao kod 4:4, a nakon toga je ponovno bio siguran. Bez izgubljenog poena zaključio je meč te je sa 6:3, 6:4 donio prvi bod Italiji. U drugom meču dana srest će se Flavio Cobolli i Jaume Munar. U slučaju da slavi talijanski predstavnik, Italija će doći do trećeg uzastopnog naslova u Davis Cupu. Španjolci s druge strane nisu osvojili prestižno natjecanje još od 2019. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.