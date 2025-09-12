UŽIVO / Dino Prižmić lovi prvi hrvatski bod protiv Francuske

Davis Cup 12. ruj 202516:43 0 komentara
REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Dino Prižmić i Corentin Moutet otvaraju susret osmine finale Davis Cupa između Hrvatske i Francuske. Splićaninu je ovo četvrti susret u Davis Cupu gdje ima jednu pobjedu i dva poraza dok Francuz debitira na ovoj sceni. Nakon Prižmića i Mouteta na zemljani teren u Osijeku izaći će Marin Čilić i Corentin Moutet. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu dok televizijski možete gledati na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

16:35

Siguran početak obojice

Nakon četiri gema rezultat je 2:2

16:20

Počeo je susret između Prižmića i Mouteta

Krenulo je nadmetavanje u Osijeku

