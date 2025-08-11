Službeno: Ivan Dodig novi je izbornik hrvatske teniske reprezentacije!

Stigla je službena potvrda onoga o čemu se pisalo zadnjih dana.
Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka.
Dodig će prvi put u toj ulozi voditi momčad u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.
“Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu, te mu želi puno uspjeha u budućem radu. Uz čestitke novom izborniku HTSmu želi vrhunske rezultate hrvatskog tenisa”, poručili su iz HTS-a.
