Pratite na SK: Varaždin će ugostiti Davis Cup susret između Hrvatske i Danske

U utorak je u Zagrebu održana redovna godišnja Skupština Hrvatskog teniskog saveza (HTS), a uoči zasjedanja Upravni odbor HTS-a je odlučio da će Varaždin biti domaćin Davis Cup susreta Hrvatske i Danske, u prvom krugu kvalifikacija za plasman na završni turnir ovog natjecanja.

Dvoboj hrvatskih i danskih tenisača će biti održan 6. i 7. veljače, a pobjednička reprezentacija će u završnom kvalifikacijskom krugu igrati protiv boljeg iz susreta Njemačke i Perua, koji će biti odigran u Duesseldorfu.

Bit će to peti nastup hrvatskih tenisača u Areni Varaždin, u kojoj su do sada ostvarili tri pobjede i doživjeli jedan poraz. Današnji izbornik Ivan Dodig je imao igrački debi za reprezentaciju 2010., kad je Hrvatska u Varaždinu pobijedila Ekvador (5-0). Osam godina poslije hrvatski tenisači su u Varaždinu pobijedili Kazahstan (3-1) u četvrtfinalu Svjetske skupine, a osam mjeseci poslije u francuskom Lilleu po drugi put osvojili Davis Cup.

Posljednja dva nastupa u Varaždinu hrvatska Davis Cup reprezentacija je imala 2024., kad je u kvalifikacijama za finalni turnir poražena od Belgije (1-3) u veljači, a u rujnu je svladala Litvu (4-0).

Na Skupštini su prihvaćeni izvještaji o radu predsjednika i Upravnog odbora od posljednje sjednice, istaknuti su najbolji rezultati ostvareni u tom razdoblju, prezentirani su i glavni ciljevi za 2026. te imenovani izbornici za sve kategorije.

Neizostavna tema bila je i infrastruktura, pri čemu je apostrofiran rad na pronalasku lokacije i razvijanju modela samoodrživog Nacionalnog teniskog centra.

