Pratite na SK: Dodig s najjačim snagama ide na Njemačku predvođenu Zverevom

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Izbornik hrvatske reprezentacije Ivan Dodig prijavio je u ponedjeljak sastav za predstojeći susret protiv Njemačke u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa.

U postavi su naši najbolje rangirani tenisači u pojedinačnoj konkurenciji Marin Čilić i Dino Prižmić, te vodeći hrvatski igrači u parovima, Mate Pavić i Nikola Mektić.

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Susret Njemačke i Hrvatske održat će se 19. i 20. rujna u Halleu, uz izravan prijenos samo na Sport Klubu, a pobjednik će izboriti plasman na završni turnir svjetskog momčadskog prvenstva za 2026. godinu, na kojem će u Bologni u Italiji nastupiti osam reprezentacija.

„Prijavili smo najbolji sastav koji imamo i s kojim želimo pokušati doći do pobjede. Još ćemo odlučiti tko će biti uz nas kao peti igrač. U Halleu će biti s nama i Borna Ćorić, koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede. Nadam se da će i on biti s nama u ekipi kao podrška, kao možda igrač… Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Imamo vremena za odluku. Čeka nas veliki meč protiv Njemačke, nadam se da će biti uspješan i da ćemo imati i dosta navijača“, rekao je Dodig.

Igrat će se na tvrdoj podlozi, u heristo-areni, koja će za ovu priliku imati kapacitet za 11.500 gledatelja. Ulaznice su u prodaji u sustavima Reservix i Eventim, a cijena varira ovisno o kategoriji. Najjeftinije (treća kategorija) bit će 69 eura za oba dana (po danu 39 eura), a najskuplji komplet (VIP) stajat će 775 eura. Djeca imaju popust, pa će dnevna ulaznica biti 25 eura.

Izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann u postavu je uvrstio jednog od najboljih tenisača svijeta Alexandera Zvereva, a uz njega tu su Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz i Tim Pütz. I Njemačka će petog igrača uvrstiti naknadno, a prema pravilima Davis Cupa izbornici do početka susreta mogu promijeniti do tri igrača u odnosu na prvu prijavu.

Bit će ovo peti okršaj Njemačke i Hrvatske u Davis Cupu, a naši su tenisači do sada slavili samo jednom. Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.