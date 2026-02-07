Postao je prvi TOP 100 igrač iz svoje zemlje, a sada je doveo svoju reprezentaciju nadomak povijesnog uspjeha u Davis Cupu

Podijeli :

U vikendu od šestog veljače do osmog veljače na rasporedu su Davis Cup susreti svih mogućih grupa. Osim Hrvatske, koja igra kvalifikacije za TOP 8, igraju se i skupine 1 i 2. Baš u skupini 1 vidjeli smo jednu svojevrsnu senzaciju. Tamo je reprezentacija Monaka šokantno slavila protiv Kazahstana te je prvi put u povijesti došla nadomak svjetske grupe.

Za Kazahstan su pojedinačne mečeve u petak i subotu igrali Alexander Bublik i Alekander Shevchenko dok su za Monako igrali Valentin Vacherot, aktualni osvajač Masters1000 turnira u Šangaju te Hugo Nys, specijalist za parove. Prvi meč je lakoćom pobijedio Bublik da bi u drugom Vacherot slavio protiv Shevchenka.

U subotu su tako parovi bili ključni, a Nys i Romain Arneodo su nakon drame bili bolji od Bublika i Beibita Zhukayeva s 2-1 u setovima. Monako je tako poveo s 2-1 u pobjedama te im je trebala pobjeda Vacherota protiv Bublika kako bi prošli u doigravanje za svjetsku grupu. Prvi set pripao je monegaškom tenisaču sa 7:6(4) da bi u drugom imao veliku prednost od 6-3 u tie-breaku. Dozvolio je Bubliku da se vrati na 6-6, a onda je propustio još jednu meč-loptu kod 7-6. Ipak, Kazahstanac mu je ponudio još jednu koju je ovaj put 27. igrač svijeta i iskoristio.

Vacherot je inače postao prvi igrač iz Monaka koji se plasirao u TOP 100 u singlu te je postao i prvi Masters osvajač iz svoje zemlje.

Tako je Monako s 3-1 u pobjedama slomio Kazahstan te su došli nadomak svjetske grupe. Plasirali su se sada u doigravanje gdje mogu igrati s poraženima iz prvog kola kvalifikacija za TOP 8 te s pobjednicima preliminarne runde grupe 1.

To su trenutačno Kina, Turska, Švicarska iz grupe 1 te Japan i Peru iz svjetske grupe. Tu se ima još dosta mečeva za odigrati kako bi se saznali svi parovi borbe za svjetsku grupu.