Još jedna sjajna priča iz Davis Cupa: Reprezentacija Luksemburga došla na korak od elitne skupine

U nedjelju je završen Davis Cup susret između Luksemburga i Ukrajine. Bio je to ogled svjetske grupe 1, a nakon prvog dana je Luksemburg vodio s 2-0 u pobjedama. Tako im je u nedjelju nedostajala samo jedna pobjeda, a do nje su došli u parovima s 2-0 u setovima.

Ključni igrači u pobjedi Luksemburga bili su Chris Rodesch i Alex Knaff koji su osvojili sve bodove. Rodesch, 138. igrač svijeta je u prvom susretu bio bolji od Oleksiija Krutykha sa 6:3, 6:1 da bi Knaff, 687. igrač svijeta, sa 7:6(2), 6:2 bio bolji od Vladyslava Orlova. Dvojac koji je ostvario pobjede u pojedinačnoj konkurenciji zaigrao je i u parovima gdje su sa 6:4, 6:2 bili bolji od Orlova i Oleksandra Ovcharenka.

Tako je Luksemburg s 3-0 izborio plasman u doigravanje za elitnu skupinu. Tamo su igrali i lani kada su s 4-0 izgubili od Čilea. Ove godine s tom reprezentacijom neće igrati jer su Čileanci s 4-0 slavili protiv Srbije bez Novaka Đokovića.

Mogući protivnici Luksemburgu su tako Danska, Srbija, Norveška, Japan, Argentina, Mađarska, Kina, Finska, Tajvan, Novi Zeland, Monako, Litva, Turska, Poljska te još nekoliko reprezentacija koje moraju završiti svoj meč prvog kola elitne skupine i nekoliko onih koje moraju završiti meč završnog kola skupine 1, drugog ranga.

Luksemburg inače nije imao zapažene rezultate u Davis Cupu iako su imali sjajno Gillesa Mullera, nekadašnjeg 21. tenisača svijeta koji u svojem životopisu može napisati da je pobijedio Rafaela Nadala na Wimbledonu. Muller je inače i kapetan luksemburške reprezentacije.