Italija moćna i bez Sinnera

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Dvostruki uzastopni pobjednici Davis Cupa, tenisači Italije plasirali su se u polufinale najprestižnijeg teniskog ekipnog natjecanja na svijetu, nakon što su u Bologni pobijedili Austriju sa 2-0.

Italija je ulaskom u polufinale ostala u igri za treći uzastopni naslov što nije uspjelo niti jednoj reprezentaciji u u posljednjih 50 godina. Posljednji s tri uzastopna naslova bili su Amerikanci (1970, 1970, 1972).

Italija nije izgubila meč Davis Cupa od polufinala 2023. godine, kada ih je u Malagi pobijedila Kanada.

Prvi bod za domaćine osvojio je Matteo Berrettini porazivši Jurija Rodionova 6-3, 7-6 (4), dok je Flavio Cobolli bio bolji od Filipa Misolica sa 6-1, 6-3.

Italija, bez svog najboljeg igrača Jannika Sinnera, u polufinalu će se suočiti s Belgijom, koja je iznenadila Francusku u prvom četvrtfinalu.

Preostali parovi četvrtfinala su Španjolska – Češka i Argentina – Njemačka. Oba meča na rasporedu su u četvrtak.

Nagradni fond završnog turnira iznosi više od šest milijuna eura. Pobjednik će dobiti 1.7 milijuna eura, a poraženi u finalu 1.29 milijuna eura.