Bizarna ozljeda srpskog tenisača u Čileu, završio je u bolnici

Davis Cup 7. velj 20269:28 0 komentara
Francisco Macia Photo Players Images via Guliver

Srbija gostuje u Čileu, gdje se igra prvo kolo Davis Cupa, a Dušan Lajović izgubio je od Tomása Barriosa Vere rezultatom 7:5, 7:6 (7).

Nakon tog meča, 35-godišnjak je doživio bizaran, ali ozbiljan peh – na putu prema svlačionici udario je u stakleni panel, zbog čega je zadobio ozljede o čijim je detaljima pisao Clay Tennis.

Lajović je pretrpio kranijalnu kontuziju i posjekao sluznicu usne šupljine, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu, budući da su ozljede djelovale zabrinjavajuće.

Nakon njega je mladi Ognjen Milić izgubio od Alejandra Tabila rezultatom 6:7, 6:2, 6:4, pa Čile vodi 2:0 i nadomak je pobjede protiv Srbije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Davis Cup