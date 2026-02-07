Bizarna ozljeda srpskog tenisača u Čileu, završio je u bolnici

Srbija gostuje u Čileu, gdje se igra prvo kolo Davis Cupa, a Dušan Lajović izgubio je od Tomása Barriosa Vere rezultatom 7:5, 7:6 (7).
Nakon tog meča, 35-godišnjak je doživio bizaran, ali ozbiljan peh – na putu prema svlačionici udario je u stakleni panel, zbog čega je zadobio ozljede o čijim je detaljima pisao Clay Tennis.
Lajović je pretrpio kranijalnu kontuziju i posjekao sluznicu usne šupljine, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu, budući da su ozljede djelovale zabrinjavajuće.
Nakon njega je mladi Ognjen Milić izgubio od Alejandra Tabila rezultatom 6:7, 6:2, 6:4, pa Čile vodi 2:0 i nadomak je pobjede protiv Srbije.
