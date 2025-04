Samo na SK: Ćorić nakon gotovo tri sata ostao bez okršaja s Đokovićem u Madridu

Podijeli :

xJuditxCartiel via Guliver

Hrvatski tenisač Borna Ćorić svoj je nastup na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Madridu završio u 1. kolu, nakon dva sata i 45 minuta igre uspješniji od njega bio je Talijan Matteo Arnaldi s 4-6, 6-4, 7-5.

Ćorić je odlično odigrao prvi set, nakon što je kod zaostatka 1-2 spasio “break-loptu” suparnika, odmah u sljedećoj igri uspio je oduzeti servis Arnaldiju te tu prednost mirno održati do kraja te dionice meča. Štoviše, kod vodstva 4-2 imao je priliku za još jedan “break” koju nije iskoristio, ali ispostavilo se kako to nije bilo niti važno.

Mogao je Ćorić do “breaka” i u na početku drugog seta jer je odmah u prvoj igri stigao do 15-40, no tada je Arnaldi povezao nekoliko odličnih servisa s kojima se izvukao iz neugodne situacije. I u sljedeća dva gema igrači na servisu su bili suočeni s “break-loptama” suparnika, ali su i Ćorić i Arnaldi u tim trenucima pronalazili odlične servise. Nažalost, kod vodstva Arnaldija od 5-4 Talijan je uspio pročitati Ćorićev servis na “break-lopti” koja je ujedno bila i set-lopta, a zatim i pogoditi forhend kojim je osvojio taj set.

I u trećem setu je Ćorić bio taj koji je prvi stigao do “break-lopti” i to dvije povezane kod rezultata 2-2. Prvu je Arnaldi spasio asom, dok se na drugu igralo na drugi servis Talijana, ali je Ćorić izbacio jedan forhend u veliki aut. Nakon što je Arnaldi još jednim sjajnim forhendom oduzeo servis Ćoriću za prednost 5-3, činilo se kako je dvoboj odlučen, ali 28-godišnji Zagrepčanin je uspio odmah uzvratiti te smanjiti na 5-4. Ipak, ispostavilo se kako je time Ćorić samo odgodio poraz jer je kod vodstva Arnaldija od 6-5 napravio dvije vezane neprisiljene greške i tako praktički poklonio Talijanu prolazak dalje i mogućnost ogleda s Novakom Đokovićem u 2. kolu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.