Čilić za SK prokomentirao Svjetsko prvenstvo: ‘Igra se odličan nogomet, posebno u Africi, a nadam se da mi možemo daleko’

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Marin Čilić je u prvom kolu Wimbledona izgubio od Daniila Medvedeva s 3-0 u setovima, ali hrvatski tenisač bio je u dobrom raspoloženju dok je davao izjavu našem srpskom kolegi Saši Ozmu. Prokomentirao je meč, uvjete u Londonu, svoj nastavak karijere, a za kraj se dotaknuo neizbježnog - Svjetskog prvenstva u nogometu. Čilić je rekao kako mu je drago što se nogomet igra u Sjevernoj Americi gdje ima dosta imigranata koji podižu nogometnu atmosferu na višu razinu, a istaknuo je i kako se posebno dobar nogomet igra u Africi. Na pitanje o hrvatskoj reprezentaciji rekao je da je ždrijeb težak s obzirom na to da igraju s Portugalom, no kako se nada da će Vatreni stići daleko i na ovom Mundijalu.

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