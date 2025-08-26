Čilić za SK: Nisam imao prevelikih prilika protiv Bublika koji je odigrao vrhunski

Podijeli :

Marin Čilić danas nije bio uspješan na startu US Opena, bolji od njega bio je Alexander Bublik u tri seta sa 6:4, 6:1, 6:4. Nakon meča Čilić je iznio dojmove našoj Hani Cvijanović te otkrio što je moglo bolje protiv Kazahstanca, ali i što ga čeka u nastavku sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.