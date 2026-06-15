Čilić napredovao na ATP ljestvici, Prižmić upisao osjetan pad

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Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 46. poziciju, dok je Dino Prižmić upisao pad.

Prižmić u ponedjeljak zauzima 82. poziciju što je u odnosu na prošli tjedan pad od 12 mjesta.

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Luka Mikrut se popeo sa 169. na 168. mjesto, a Borna Gojo se spustio sa 178. na 184. mjesto. Pad od 13 mjesta je ubilježio i Matej Dodig koji je sada 212. tenisač svijeta.

Među vodećima nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Nijemac Alexander Zverev.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.