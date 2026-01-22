Čilić je prolaskom u treće kolo izjednačio Ivaniševićev rekord

Podijeli :

(AP Photo/Dar Yasin) via Guliver Image

U četvrtak ujutro je Marin Čilić još jednim odličnim mečem srušio Denisa Shapovalova s 3-0 u setovima. Osim što je izborio treće kolo Australian Opena, Međugorac je izjednačio i jedan rekord koji je samostalno držao legendarni Goran Ivanišević.

Naime, ovo je Čiliću bila 599. pobjeda čime je izjednačio Gorana Ivaniševića po broju slavlja na ATP razini u karijeri. Tako su Čilić i Ivanišević sada na vrhu liste Hrvata s najviše pobjeda u Open eri.

Međugorac će za dva dana imati priliku ostati sam na vrhu te liste, a protivnik bi mu mogao biti po mjeri. Čilić u trećem kolu čeka pobjednika meča između Jaumea Munara i Caspera Ruuda.

Španjolca je lani porazio na Wimbledonu, a Norvežanin u posljednjih nekoliko dana govori da će na turniru ostati sve dok mu žena, koja je u posljednjem mjesecu trudnoće, ne bude krenula s rađanjem. Ruud je rekao da bi tada odletio u Oslo i napustio Australian Open.