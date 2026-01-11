Bublik nadigrao Musettija i osvojio devetu ATP titulu u karijeri

Podijeli :

Photo by Kobe Li Nexpher Images via Guliver

Kazahstanski tenisač Aleksander Bublik je pobjednik ATP turnira u Hong Kongu s nagradnim fondom od 599.300 eura.

Drugi nositelj Bublik pobijedio je prvog nositelja Talijana Lorenza Musettija 7-6 (2), 6-3 u finalu nakon sat i 38 minuta igre.

Sabaljenka u pobjedničkom raspoloženju dolazi na Australian Open

Bublikje osvojio svoju devetu ATP turnirsku titulu, dok Musetti ostaje na dvije titule nakon svog devetog finala.

Kazahstanac je odigrao svoje 16. finale u karijeri, pobijedivši u osam od posljednjih devet finalnih mečeva. Prošle godine pobijedio je u sva četiri finala, i to u Halleu, Gstaadu, Kitzbühelu i Hangzhouu.

