UŽIVO OD 9:30 / Đoković protiv Alcaraza lovi jubilarni 25. Grand Slam naslov

Australian Open 1. velj 20269:18 > 9:20 0 komentara
JuergenxHasenkopf via Guliver

Novak Đoković i Carlos Alcaraz od 9:30 minuta bore se za naslov prvog Grand Slama sezone Australian Opena.

09:20

Put do finala

Prvo polufinale Australian Opena bilo je dramatično te je Carlos Alcaraz uz borbu s grčevima svladao i Alexandera Zvereva s 3-2 u setovima.

Nakon takvog meča teško je bilo očekivati da će Jannik Sinner i Novak Đoković odraditi jednako uzbudljiv meč. Talijan i Srbin odigrali su više od četiri sata tenisa, a do pobjede je na kraju došao Srbin s 3-2 u setovima.

Guliver Image
09:17

Međusobni dvoboji prošle sezone

Novak Đoković je pobijedio Carlosa Alcaraza prošle godine u četvrtfinalu Australian Opena, a Španjolac mu se revanširao u tri seta u polufinalu US opena.

Ukupni međusobni omjer je 5-4 za iskusnog Đokovića.

