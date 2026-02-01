UŽIVO OD 9:30 / Đoković protiv Alcaraza lovi jubilarni 25. Grand Slam naslov

Novak Đoković i Carlos Alcaraz od 9:30 minuta bore se za naslov prvog Grand Slama sezone Australian Opena.
09:20
Put do finala
Prvo polufinale Australian Opena bilo je dramatično te je Carlos Alcaraz uz borbu s grčevima svladao i Alexandera Zvereva s 3-2 u setovima.
Nakon takvog meča teško je bilo očekivati da će Jannik Sinner i Novak Đoković odraditi jednako uzbudljiv meč. Talijan i Srbin odigrali su više od četiri sata tenisa, a do pobjede je na kraju došao Srbin s 3-2 u setovima.
09:17
Međusobni dvoboji prošle sezone
Novak Đoković je pobijedio Carlosa Alcaraza prošle godine u četvrtfinalu Australian Opena, a Španjolac mu se revanširao u tri seta u polufinalu US opena.
Ukupni međusobni omjer je 5-4 za iskusnog Đokovića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!