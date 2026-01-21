Ukrajinka zavapila: Zabranite Sabalenki da igra tenis

Podijeli :

111596355507 via Guliver

Sabalenka je 2023. na Roland Garrosu izjavila kako ne podržava rat niti „Lukašenka u ovom trenutku“. Unatoč tome, Olijnjikova je poručila da joj je neugodno dijeliti svlačionicu s ruskim i bjeloruskim igračicama te da s njima ne želi komunicirati.

Ukrajinska tenisačica Aleksandra Olijnjikova pozvala je na zabranu profesionalnog igranja tenisa za prvu igračicu svijeta Arinu Sabalenku te ostale ruske i bjeloruske tenisačice. Njezin istup uslijedio je nakon poraza u prvom kolu Australian Opena, gdje je kao 92. igračica svijeta izgubila od devete nositeljice Madison Keys.

Olijnjikova je tijekom turnira nosila majicu s porukom:

„Trebam vašu pomoć da zaštitim ukrajinsku djecu i žene, ali o tome ovdje ne mogu govoriti.“

Naglasila je kako smatra da je prisutnost ruskih i bjeloruskih igračica na turnirima „vrlo pogrešna“ zbog rata u Ukrajini.

“Vrlo je pogrešno što nisu diskvalificirane, kao što je slučaj u nekim drugim sportovima. Ljudi ne vide što stoji iza svega. Oni s novcem i moći koriste sport kako bi podržali agresiju na moju zemlju, a oni koji imaju glas – šute” – rekla je Olijnjikova.

Ukrajinka je u Melbourneu debitirala na Grand Slam turnirima, a posebno je istaknula Arinu Sabalenku, podsjetivši da je 2020. godine potpisala pismo podrške bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku, dvije godine prije ruske invazije na Ukrajinu.

Sabalenka je 2023. na Roland Garrosu izjavila kako ne podržava rat niti „Lukašenka u ovom trenutku“. Unatoč tome, Olijnjikova je poručila da joj je neugodno dijeliti svlačionicu s ruskim i bjeloruskim igračicama te da s njima ne želi komunicirati.