Ukrajinka zatražila izbacivanje Sabaljenke, Bjeloruskinja odgovorila

Bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka osvrnula se na zahtjeve da se ruskim i bjeloruskim sportašima zabrani nastup na profesionalnim turnirima zbog rata u Ukrajini. Njezina reakcija došla je nakon istupa ukrajinske tenisačice Oleksandre Olijnikove, koja je javno pozvala na zabranu sudjelovanja Sabalenke te ostalih sportaša iz Rusije i Bjelorusije.

Nakon ispadanja u prvom kolu Australian Opena, Olijnikova je poručila:

“Vrlo je pogrešno što nisu diskvalificirane u tenisu kao u drugim sportovima”.

Tijekom svog prvog nastupa na ovom Grand Slam turniru privukla je pažnju cvjetnim crtežom na licu, dok se na konferenciji za novinare pojavila u majici s porukom:

“Trebam vašu pomoć da zaštitim ukrajinske žene i djecu, ali o tome ne mogu govoriti ovdje”. Na turniru je igračima zabranjeno davati političke izjave na službenim lokacijama natjecanja.

Tenisačica koja živi i trenira u Kijevu otkrila je kako je neposredno prije puta u Melbourne doživjela potresanje stana izazvano eksplozijom nakon napada dronom u blizini. Njezin otac Denis trenutačno se nalazi na bojišnici, gdje služi u ukrajinskoj vojsci na prvoj liniji. Naglasila je koliko je važno koristiti svaku priliku za podsjećanje na rat, koji će u veljači ući u četvrtu godinu, jer smatra da ljudi “gube pažnju nakon toliko godina”.

Sabaljenka je o toj temi ponovno upitana nakon što je pobjedom protiv Kineskinje Zhuoxuan Bai izborila plasman u treće kolo turnira. Tom prilikom izjavila je:

“Pa, o tome sam već puno govorila. Očito, želim mir”. Dodala je i: “Kad bih išta mogla promijeniti, definitivno bih to učinila. Osim toga, nemam više ništa za reći”.

Na dodatne upite povezane s politikom, Sabaljenka je odgovorila:

“Slušajte, ja sam ovdje zbog tenisa, ovo je teniski događaj. Dovoljno sam o tome rekla u prošlosti, jednostavno ne želim ovdje razgovarati o politici”.

Prva tenisačica svijeta i ranije je javno osudila rat, a 2023. godine istaknula je da ne podržava sukob niti bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

U međuvremenu, Veleposlanstvo Ukrajine u Australiji i Novom Zelandu pohvalilo je Olijnikovu zbog njezina istupa te izrazilo podršku stajalištu da se ruskim i bjeloruskim sportašima ne bi smjelo dopustiti natjecanje “dok Rusija nastavlja ubijati Ukrajince i ostavljati ih da se smrzavaju”.