U Šangaju je ‘režirao bajku’, a sada ponovno piše povijest svoje male zemlje

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

Prije pola godine Monegažanin Valentin Vacherot bio je potpuni anonimac za prosječne pratitelje tenisa, a onda je u Šangaju prošle godine na bajkovitom turniru došao do Masters 1000 titule. Da bi stvar bila luđa, u finalu je pobijedio svog prvog bratića Arthura Rinderknecha. Nakon toga je postao poznat svima, a sada je na Australian Openu ispisao povijest Monaka.

Vacherot je na prvom Grand Slamu sezone u drugom kolu igrao protiv domaćeg tenisača Rinkyja Hijikate. Australca je porazio relativno lako, s 3-1 u setovima (6:1, 6:3, 4:6, 6:2), te je izborio treće kolo Australian Opena.

VIDEO / Turnir za pamćenje: Valentin Vacherot kao 204. na svijetu osvojio Masters u Šangaju! VIDEO / Nevjerojatne scene u Šangaju: Dva bratića igrat će finale Masters 1000 turnira

Za 31. igrača svijeta to inače ne bi trebala biti vijest, ali kada je riječ o monegaškom tenisaču, onda ipak to postaje. Naime, Vacherot je pobjedom postao prvi tenisač iz Monaka koji je izborio treće kolo na Grand Slamu.

Prije njega to je učinio Jean-Rene Lisnard, ali on je to napravio 2005. godine kada je još predstavljao Francusku. Tako je Vacherot ipak ispisao povijest male države s manje od 40 tisuća stanovnika.