Starci haraju Australian Openom: Pogledajte što je Đoković napisao za Čilića i Wawrinku

Podijeli :

(AP Photo/Aaron Favila) via Guliver Image

Novak Đoković, Marin Čilić i Stan Wawrinka – 38, 37 i 40 godina, a sva trojica iskusnih tenisača igrat će u trećem kolu Australian Opena nakon pobjeda protiv znatno mlađih suparnika.

Vlasnik 24 Grand Slam naslova i 101 titule s ATP Toura prvi je izborio plasman u sljedeće kolo velikog turnira u Melbourneu brzom pobjedom protiv Talijana Francesca Maestrellija, nakon čega je mirno pratio kako isto čine Hrvat i Švicarac.

Čilić se nije previše mučio protiv Denisa Shapovalova, kojeg je svladao u tri seta, dok je Wawrinka, koji će u ožujku proslaviti 41. rođendan, izborio veliku pobjedu u maratonskom dvoboju protiv Francuza Arthura Gee.

‘Last dance’ još traje: Legendarni Wawrinka nakon više od 4 sata igre izborio treće kolo Australian Opena Marin Čilić preko 26-godišnjaka izborio treće kolo Australian Opena

Legendarni Srbin imao je što za poručiti nakon ova tri uspjeha iskusnih tenisača.

„Bez starca nema udarca“, napisao je Đoković na Instagramu, ćiriličnim pismom, uz emotikon i crtež bicepsa, pred kraj večernjeg programa u četvrtak.

Nizozemac Botic van de Zandschulp bit će sljedeći Đokovićev suparnik, Wawrinku čeka deveti nositelj iz SAD-a Taylor Fritz, dok će Čilić igrati protiv boljeg iz posljednjeg dvoboja na rasporedu između Jaumea Munara (Španjolska, ATP 39) i Caspera Ruuda (Norveška, ATP 13).