Sinner predajom izborio drugo kolo i mogući okršaj s Prižmićem na Australian Openu

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

U prvom kolu prvog Grand Slama sezone drugi tenisač svijeta Jannik Sinner igrao je protiv Francuza Huga Gastona. Talijanski tenisač je lakoćom došao do vodstva od 2-0 u setovima nakon čega mu je Gaston predao.

Sinner je sporo otvorio meč protiv Gastona te je Francuzu u prvom gemu dopustio tri vezane break prilike. Međutim, sve ih je uspio spasiti te je nakon toga proigrao.

Gaston se držao do 2:2, a onda je Sinner s devet gemova u nizu poveo sa 6:2 i 5:0. Francuz je potom smanjio na 5:1, ali to je samo odgodilo Sinnerovo osvajanje drugog seta sa 6:1.

Nakon toga je Gaston predao meč te je branitelj naslova na Australian Openu odjurio u drugo kolo. Tamo može igrati protiv pobjednika meča između Dine Prižmića i Jamesa Duckwortha gdje je trenutačno 2-1 u setovima za Prižmića.