Sinner lakoćom srušio Prižmićevog ‘krvnika’ za treće kolo Australian Opena

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

Jannik Sinner nastavlja s uvjerljivim pobjedama na Australian Openu. Nakon što je posljednje dvije godine osvojio naslov (14 pobjeda u nizu), u 2026. godini dodao je još dva nova slavlja. U četvrtak je na njegovu listu dospio James Duckworth, Australac koji je u prvom kolu porazio hrvatsko tenisača Dinu Prižmića. Protiv Sinnera ipak nije mogao te je s 3-0 u setovima ispraćen s terena.

Duckworth nije dugo držao egal u ovom meču. Uspio je poravnati na 1:1 u prvom setu, a nakon toga je Sinner osvojio pet gemova u nizu za 6:1. U drugoj dionici je Duckworth imao i break loptu kod vodstva 1:0, a to mu je na naplatu tek došlo u sedmom gemu seta.

Tada je Sinner napravio break koji nije ispustio do kraja drugog seta. Tako je Sinner sa 6:1 i 6:4 došao na set od prolaska u treće kolo Australian Opena.

U trećem setu Sinner je poveo s s 3:0, a tada je dao dvije prilike Duckworthu da se vrati barem prividno u set. Australac ih nije iskoristio i Sinner je odjurio na velikih 4:0. Nakon toga više nije bilo povratka i Sinner je sa 6:1, 6:4, 6:2 izborio treće kolo Australian Opena.

Tamo će ga čekati Eliot Spizziri koji je na putu do trećeg kola porazio Brazilca Joaa Fonsecu i Kineza Yibing Wua.