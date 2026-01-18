Sabalenka lako protiv Francuskinje do drugog kola Australian Opena

Podijeli :

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver

Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, bez većih poteškoća osigurala je plasman u drugo kolo Australian Opena.

Bjeloruskinja je na početku natjecanja bila bolja od 118. igračice svijeta, Francuskinje Tiantsoe Sarah Rakotomange, rezultatom 6:4, 6:1 nakon sat i 16 minuta igre.

Prošlogodišnju finalistkinju u sljedećoj rundi očekuje dvoboj s boljom iz susreta Pavljučenkova – Bai.

Francuskinja je mjesto u glavnom ždrijebu osigurala zahvaljujući specijalnoj pozivnici i meč sa Sabalenkom započela spektakularno – breakom. Ipak, 27-godišnja Bjeloruskinja ekspresno je odgovorila istom mjerom i novim breakom u desetom gemu osvojila prvi set.

Sabalenka je u svakom gemu drugog seta na servis protivnice imala priliku za break, a oduzela joj je servis u drugom i šestom gemu za uvjerljivu pobjedu na startu prvog Grand Slam turnira sezone.

“Jako sam sretna što sam uspjela završiti meč u dva seta,“ poručila je Sabalenka, koju su s tribina pratili Roger Federer u društvu Roda Laver-a, po kome glavni stadion u Melbourneu nosi ime.

Bjeloruskinja rođena u Minsku prije 27 godina osvojila je titulu Australian Opena 2023. i 2024., a ukupno u karijeri ima četiri Grand Slam naslova.