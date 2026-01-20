Prižmić odigrao najduži meč svoje karijere i ispao u prvom kolu Australian Opena

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / Hrvatski teniski savez

Nakon što je izgubio u trećem kolu kvalifikacija za Australian Open, Prižmića je pomazila sreća te je kao sretni gubitnik upao u glavni ždrijeb. Tamo je u prvom kolu igrao protiv domaćeg predstavnika Jamesa Duckwortha. Nakon gubitka prvog seta Prižmić je preokrenuo na 2-1, ali je svejedno u svom najdužem meču karijere upisao poraz od 3-2 u setovima.

Prvi set bio je prava rovovska bitka. Australac je bio opasniji na returnu te je imao čak devet break prilika. Međutim, nijednu od njih nije iskoristio te se na kraju otišlo u tie-break.

Inače “trinaesta igra” zna biti nemilosrdna, ali ovaj put je Duckworth iskoristio momentum koji je izgradio kroz set te je sa 7-4 došao do vodstva od 1-0 u setovima.

U drugom setu Prižmić je napokon počeo prijetiti na servisu Australca. U prvom gemu nije iskoristio dvije vezane break lopte, ali je zato kod 1:1 uspio. Uz omanje probleme uspio je potvrditi break za 3:1 te je preuzeo kontrolu u setu.

Do kraja seta se Prižmić i dalje pomalo mučio na servisu, ali si je znatno olakšao posao kada je kod vodstva 5:3 drugi put u meču oduzeo servis Duckworthu. Tako je sa 6:3 došao do poravnanja u setovima.

Splićanin je sa sjajnom igrom nastavio i u trećem setu. Tamo je rano napravio break, a onda je odjurio do 3:0. Do kraja seta je i povećao prednost te je sa 6:1 došao na korak od svoje prve Grand Slam pobjede u karijeri.

Prižmić je u četvrtom setu nadoknadio zaostatak od 3:1 te je nakon toga kod 4:4 imao priliku slomiti Australca. Nije tada Splićanin iskoristio break lopte i Duckworth je poveo s 5:4. Uspio se Prižmić sabrati te je uz probleme poravnao na 5:5. No, sljedeća dva gema pripala su Australcu koji je sa 7:5 odveo meč u peti set.

Tamo je prvi do break lopte došao Prižmić, no on ju nije iskoristio. Već u sljedećem gemu je stigla kazna i Duckworth je realizirao svoju treću break loptu u gemu za vodstvo 3:1. Uz omanje probleme Duckworth je potvrdio break te je došao na samo dva gema od pobjede i okršaja s Jannikom Sinnerom.

Imao je Prižmić 40-15 kod zaostatka 4:1, ali nije uspio zaključiti gem i Duckworth je novim breakom došao do 5:1 i servisa za meč. Vođen ludom domaćom publikom koja se nadglasavala s hrvatskim dijelom publike ipak nije zaključio svoj meč na početnom udarcu. Prižmić je breakom došao do 5:2 te je tada uz spašene dvije meč-lopte na svom servisu smanjio i na 5:3.

Australac je u devetom gemu dobio svoj drugi servis za meč, a ovaj put je bio siguran te je sa 7:6(4), 3:6, 1:6, 7:5, 6:3 došao do pobjede nakon četiri sata i 22 minute.

Ovo je Prižmiću bio najduži meč karijere, a zanimljivo je da je dosadašnje prvo mjesto držao još jedan meč iz Australian Opena. Bilo je to protiv Novaka Đokovića u prvom kolu 2024. godine. Taj meč trajao je četiri sata i jednu minutu.