Ovako nešto na Grand Slamu nije se dogodilo posljednjih 58 godina

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Ove godine se na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru u godini, dogodilo ono što se nikada nije zbilo na nekom od četiri najveća teniska turnira od početka Open ere, od Roland Garrosa 1968. godine.

Po prvi puta je šest prvih nositelja, u obje pojedinačne konkurencije, doguralo do četvrtfinala. Kod tenisačica su to redom Bjeloruskinja Arina Sabalenka, Poljakinja Iga Swiatek, Amerikanke Coco Gauff i Amanda Anisimova, Kazahstanka Jelena Ribakina i još jedna Amerikanka Jessica Pegula.