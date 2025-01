Od naših u Melbourneu ne očekujemo puno, mogu nas samo pozitivno iznenaditi

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver Images

Hrvatski tenis trenutno se nalazi na svojevrsnoj raskrsnici, odvija se jedna prava smjena generacija. Potencijala ima, ali trenutno smo ipak daleko od toga da se možemo nadati novom Čiliću pa čak i novoj Vekić u idućih nekoliko godina. Prvi Grand Slam sezone u Melbourneu dočekujemo s umjerenim, praktički nikakvim očekivanjima od naših single igrača.

Koliko god je nekako čudno reći da se odvija smjena generacija u pojedinačnom sportu, osjećaj je takav da je upravo to realna pozicija hrvatskog tenisa. Tranzicija sa starih na nove uvijek je teška i u tenisu često dosta nepredvidljiva.

Odlaskom Ivaniševića i Majoli, došli su Ljubičić, Ančić, Karlović kod muškaraca pa Lučić-Baroni, Talaja, Šprem i druge kod žena. Treću generaciju još uvijek aktivno živimo, a u nju bi nekako prirodno svrstali Marina Čilića i Bornu Ćorića te kod „djevojaka“ Donnu Vekić i Petru Martić (i Anu Konjuh pa i Janu Fett).

„Četvrta“ generacija kuca na vrata, ali od njih još uvijek čekamo potreban iskorak te zapažene rezultate. Trenutno je to još uvijek samo potencijal te nada u bolje sutra. Prije svega treba spomenuti Bornu Goju, Duju Ajdukovića, Dina Prižmića, Mateja Dodiga kod muškaraca te Antoniu Ružić, Leu Bošković, Luciju Ćirić Bagarić te Petru Marčinko kod žena.

Koliko mogu Hrvati na prvom Grand Slamu sezone?

Neke od spomenutih nada igrale su kvalifikacije za Australian Open, ali nisu se dobro proveli. Na kraju je jedino Jana Fett prošla kvalifikacije, dok je Petra Martić doživjela šokantan i uvjerljiv poraz od Slovenke Erjavec, ali je u glavni ždrijeb ipak ušla kao Lucky loser. Spala je tako knjiga hrvatskog tenisa na četiri slova u Melbourneu (samo u pojedinačnoj konkurenciji).

Borna Ćorić bit će naš jedini predstavnik u muškoj konkurenciji, dok će hrvatske boje u ženskoj braniti olimpijska viceprvakinja Donna Vekić te već spomenute Jana Fett i Petra Martić.

Nekako smo tu očekivali i sigurnog Marina Čilića koji je po svim kriterijima trebao dobiti pozivnicu od organizatora. Igrao je Čilić u Australiji i polufinale i finale, ali pozivnica je izostala pa ćemo našeg teniskog velikana ipak gledati na Challengerima.

Borna Ćorić

Neuspjehom Goje i Ajdukovića te izostankom Čilića, ostao je tako Borna Ćorić jedini muški hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji. On će u prvom kolu igrati protiv Čileanca Cristiana Garina. U karijeri su igrali triput, dvije pobjede ima Ćorić te jednu Garin. Obojica su daleko od svog najboljeg tenisa pa je teško prognozirati bilo što, ali čak i ako prođe Garina, Ćorić bi već u drugom kolu vjerojatno išao na četvrtog nositelja, Taylora Fritza.

Iza Borne je najlošija godina njegove karijere pa zapravo veća očekivanja od njega ni nemamo. Plesao je na rubu top 100 kroz cijeli drugi dio prošle sezone, a godinu je završio s omjerom 12-19 na ATP razini. Jedina je to godina uz već davnu 2017. u kojoj je Borna imao više poraza nego pobjeda.

Ćoriću je tek 28 godina i on je sada na jednom pravom raskrižju svoje karijere. Hoće li se uozbiljiti, ponovno motivirati i krenuti igrati tenis koji sigurno može i zna ili će potpuno potonuti u prosječnost i ispadanja u prvim kolima 250 turnira.

Borna je u karijeri devet puta igrao glavni ždrijeb Australian Opena, a čak je sedam puta ispadao u prvom kolu. 2021. upisao je jednu pobjedu i došao do drugog kola, a jedini turnir vrijedan pažnje odigrao je Ćorić 2019. godine kada je stigao do osmine finala i drugog tjedna prvog Grand Slama sezone.

Moja prognoza – Poraz u prvom kolu od Garina.

Donna Vekić

Iza Donne je uvjerljivo najbolja godina njene teniske karijere. Nije uzela niti jedan naslov, ali je zato igrala Olimpijsko finale te polufinale Wimbledona. Može se reći da je ona trenutno jedina naša prava nada na Australian Openu, ali i općenito. Jedina svjetla točka ne baš sjajnih rezultata hrvatskog tenisa u posljednje vrijeme.

Donna je u Melbourneu 18. nositeljica i u prvom kolu će igrati protiv Francuskinje Diane Parry. Igrale su međusobno do sada jednom na WTA turniru u Portorožu. Donna je tada igrala tenis ispod svoje razine i Parry je slavila s 2:1 u setovima. Ako prođe Parry, Donna bi u drugom kolu mogla igrati i hrvatski derbi, ukoliko Janna Fett u prvom kolu pobijedi nedovoljno zaliječenu Vondroušovu.

Vekić ima solidan ždrijeb, ali Vondroušova već u drugom kolu može biti mina, kao i Schnaider u trećem koja je čak rangirana i bolje od naše predstavnice. Iako Donna iza sebe ima godinu karijere, u ovu novu i nije ušla najbolje. Odigrala je zasada tri meča, dva na United Cupu i jedan u prvom kolu Adelaidea. Sva tri je izgubila, s tim da nije uzela niti jedan set pa nas to definitivno može brinuti. Ipak, Donna je više puta pokazala da ima igru za velika natjecanja te da je spremna povezati više pobjeda i sjajnih nastupa na Grand Slamovima.

Vekić je do sada u Australiji nastupila čak 12 puta. Uglavnom je gubila u prvim i drugim kolima pa tako i prošle godine. Svakako treba istaknuti i dva proboja u drugi tjedan, 2021. je igrala osminu finala, a 2023. godine i četvrtfinale gdje je izgubila od kasnije pobjednice, Sabaljenke.

Moja prognoza – Poraz u trećem kolu od Diane Schnaider.

Petra Martić

Petra je čini se, po svemu što smo vidjeli od nje u posljednjih par godina ipak na zalasku karijere. 33-godišnja Splićanka prošle je godine na svim razinama odigrala 33 meča te je upisala samo 12 pobjeda uz čak 21 poraz. Trenutno je 132. igračica svijeta i nakon desetak godina sjajne karijere i direktnih plasmana u glavni turnir Grand Slamova, sada ipak mora igrati kvalifikacije.

Kvalifikacije je igrala i tu te je prošla dva kola, prvo Australku Hule te Kineskinju Gao. Ipak, u trećem kolu kvalifikacija doživjela je pravi debakl. Za samo sat vremena igre izgubila je od 171. igračice svijeta, Slovenke Veronike Erjavec 6:2 6:1.

Petra je ipak imala sreće pa je u glavni turnir upala uslijed brojnih ozljeda kao Lucky loser. Martić će tako u prvom kolu igrati protiv 26-godišnje Rumunjke Jaqueline Cristian, 85. igračice svijeta. Nikada njih dvije nisu igrale međusobno na WTA razini.

Što se tiče Petrinih nastupa u Australiji do sada, može se reći da joj to definitivno nije omiljeni Grand Slam. 13 je puta do sada nastupila u glavnom ždrijebu, a samo je jednom došla do drugog tjedna turnira. Bilo je to 2018. kada je ispala u osmini finala.

Moja prognoza – Poraz u prvom kolu od Cristian.

Jana Fett

Jana Fett nam je uvijek, ali i dan danas ostala najveća nepoznanica hrvatskog tenisa. Jana je već iskusna, 28-godišnja tenisačica koja je trenutno 134. na WTA listi. Njen najbolji plasman nije nešto posebno visok, bila je 2017. u top 100, točnije 97. igračica svijeta. Fett je na početku karijere dosta obećavala, ali je onda ipak upala u kolotečinu prosječnosti i nekonzistentnosti iz koje ni danas nije izašla.

Fett je odigrala zaista sjajne kvalifikacije i to može biti potencijalna najava dobrog turnira i mogućeg iznenađenja. Sve tri protivnice ostavila je bez seta, redom su padale Eala, Kraus i Ćirić Bagarić.

Ždrijeb je nažalost nije mazio pa je u prvom kolu već spojena s prošlogodišnjom osvajačicom Wimbledona, Marketom Vondroušovom. Ako i prođe sjajnu Čehinju, u drugom bi išla na bolju iz susreta Donna Vekić i Diane Parry. Možemo se nadati hrvatskom drugom kolu, ali sve osim pobjede Vondroušove bi bilo iznenađenje. Ipak, Čehinja nije ona prava, dugo se muči s ozljedama i to bi mogla biti potencijalna šansa za našu Fett.

Fett je za sada u karijeri upisala samo dvije Grand Slam pobjede. Prvu upravo u Melbourneu 2018. godine u prvom kolu protiv Mise Eguchi. U drugom kolu je imala 5-1 i dvije meč lopte protiv velike Caroline Wozniacki, ali je na kraju taj meč izgubila i otada njena karijera stagnira. Kao da je tu toliko mentalno pala i nije se onda nikada oporavila…

Moja prognoza- Poraz u prvom kolu od Vondroušove

Hrvatski tenis definitivno puno više očekuje od naša sjajna tri igrača parova, ali o njima više kada izađe i ždrijeb za double.