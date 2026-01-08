Neobična situacija za Đokovića uoči Australian Opena

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Otkazivanjem nastupa u Adelaideu sljedećeg tjedna Novak Đoković će se prvi put u karijeri naći u jednoj neobičnoj situaciji. Ako se ne predomisli i ne prijavi za neku od egzibicija, na Australian Open, prvi Grand Slam nove sezone, doći će bez ijednog pripremnog meča.

Od 2005. godine, kada je upravo u Melbourneu debitirao na Grand Slam turnirima, svjestan da Australian Open ima vrlo nezgodan termin — samo dva tjedna nakon početka sezone i poslije duge pauze — Đoković je uvijek planirao barem minimalnu natjecateljsku pripremu prije dolaska.

Te 2005. još nije bio među 100 najboljih na svijetu pa je morao igrati kvalifikacije. Najprije je ispao na startu turnira u Adelaideu, a zatim se plasirao u glavni ždrijeb Australian Opena, gdje ga je odmah eliminirao kasniji prvak Marat Safin.

U svim narednim sezonama igrao je barem jedno natjecanje uoči dolaska na Australian Open. Mijenjao je uvodne turnire — od Hopman Cupa (2006., 2008., 2011., 2013.), službenih turnira u Adelaideu (2007. i 2023.), Sydneyju (2009.), Dohi (2016., 2017., 2019.) i Brisbaneu (2009. i 2025.), preko egzibicija na Kooyongu (2010.), Tie Break Tensu (2018.), obje u Melbourneu, zatim u Abu Dhabiju (2012., 2013., 2014., 2015.), Internacionalne teniske lige u Dubaiju (2014.), pa sve do momčadskih natjecanja poput ATP Cupa (2020. i 2021.) i United Cupa (2024). Uvijek se kroz mečeve pripremao za ono što ga čeka u drugoj polovici siječnja. Bilo je i sezona u kojima je igrao na više turnira prije početka Australian Opena.

Čak i 2018. godine, kada je imao problema s laktom koji je ubrzo morao operirati, nije došao na prvi Grand Slam bez ijednog odigranog poena — sudjelovao je na egzibiciji Tie Break Tens u Melbourneu.

Ni ove godine nije planirao mijenjati tradiciju, ali neočekivano otkazivanje nastupa u Adelaideu dovelo ga je u takvu situaciju.

„Nažalost, još uvijek nisam u potpunosti fizički spreman za nastup na turniru u Adelaideu sljedećeg tjedna. Osobno mi je to veliko razočaranje jer imam prekrasne uspomene na osvajanje naslova tamo prije dvije godine. Doista sam se veselio povratku jer sam se ondje osjećao kao da igram kod kuće. Sada je moj fokus u potpunosti na pripremama za Australian Open i radujem se skorom dolasku u Melbourne“, poručio je Đoković putem društvenih mreža, ne navodeći o kakvom je točno problemu riječ.

Novak Djokovic is into the Atp Top-40 (and Top-50) for 1,000 weeks in a row today. This was the Atp Top-50 Ranking the last day without Novak Djokovic into (June 2006). pic.twitter.com/ENIKZTIeug — Luca Brancher (@LucaBeck) January 5, 2026

S obzirom na to da se za Adelaide prijavio tek dvadesetak dana ranije, jasno je da je planirao igrati. To znači da se pojavilo nešto dovoljno ozbiljno da mu poremeti planove, ali ne i toliko da bi propustio Australian Open, koji počinje samo tjedan dana kasnije.

Moguće je da je riječ o manjoj ozljedi koja mu je onemogućila trening prema planu, no vjeruje da će to uspjeti nadoknaditi do početka turnira u Melbourneu. Ono što svakako ne ide u prilog jest činjenica da će na jedan od najzahtjevnijih turnira doći bez ijednog meča u posljednja dva i pol mjeseca, još od trijumfa u Ateni.

Zbog toga će ždrijeb ovaj put biti još važniji, kako bi izbjegao protivnike koji bi mogli iskoristiti njegovu nedovoljnu natjecateljsku spremnost i kako bi dobio priliku da formu postupno podigne kroz prve mečeve. Teoretski, još uvijek postoji mogućnost promjene plana, jer se sljedećeg tjedna igra nekoliko egzibicija na koje se može naknadno prijaviti.

Đoković od početka karijere samo jednom nije nastupio na Australian Openu — prije četiri godine, u jeku pandemije koronavirusa, kada je doputovao u Melbourne, ali su se australske vlasti prema njemu ponijele krajnje nekorektno. Unatoč tome što je prethodno dobio vizu, smješten je u imigracijski pritvor, a potom i deportiran.