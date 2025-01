VIDEO / Murray za Sport Klub otkrio čime ga je Đoković iznenadio

Podijeli :

Trener Novaka Đokovića, Andy Murray, dao je intervju za Sport Klub.

Murray je istaknuo kako se nada da će njegova suradnja s Novakom Đokovićem trajati dugo.

Otkako su krajem studenoga prošle godine najavili suradnju, mediji se o tome neprestano bave, a ne prođe niti jedna press konferencija, a da se Novaku ne postavi pitanje o tome.

Andyja je reporter Sport Kluba Saša Ozmo upitao što ga je iznenadilo kod Novaka – što vidi sad kad je u unutar tima, a nije vidio dok je bio suparnik.

“Ne bih rekao da sam jako iznenađen. Više-manje je kako sam očekivao, možda je Novak i marljiviji nego što sam očekivao. On je nevjerojatno profesionalan, radi izuzetno puno”, kaže Murray za Sport Klub, a ipak ističe:

POVEZANO Murray: Pobjegao sam od svoje djece, a Đoković je veće dijete od njih Đoković o odnosu s Murrayjem: ‘Nekad se razumijemo samo pogledom’

“Možda je to što je otvoreniji nego što sam očekivao što se tiče komunikacije i svega toga – njegovih osjećaja, njegovih razmišljanja… Od prvog zajedničkog treninga je bilo sjajno i to mi je bila velika pomoć da sam mu mogao – pomoći. Što je odnos otvoreniji i što više možete međusobno komunicirati, to bolje. Možda je to jedino, očekivao sam da će u početku biti malo suzdržaniji, ali nije bio takav.”

Proteklih dana, slušajući Đokovića kako priča o Murrayju, stekli smo dojam da se planira dugoročna suradnja. Osjeća li se Andy isto?

“Nadam se. U konačnici, svjestan sam da je sport posao koji se fokusira na rezultate. Ako Novak bude imao dobre rezultate, onda da – nadam se da će ovo trajati dugo, ali vidjet ćemo… Da vidimo kako će proći ostatak turnira”, objašnjava Andy i dodaje:

“Vjerujem da Novak može imati sjajan turnir, mislim da svakim mečom pomalo gradi svoju formu. On je tip igrača koji općenito igra bolje kako turnir odmiče.”

Đoković će se u trećem kolu Australian Opena susresti s 25. igračem svijeta Tomasom Mahačom.

“Odradio je dobar posao i prebrodio je prva dva teška meča, nadam se da će igrati sve bolje kako turnir bude odmicao”, zaključio je Murray za Sport Klub.