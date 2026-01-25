Mektić i Pavić odmjerit će snage u Melbournu, evo kako stoje u mješovitim parovima

Podijeli :

ActionPlus12467333 Andrew Cornaga via Guliver Images

Hrvatski tenisač Nikola Mektić se u mješovitim parovima plasirao u četvrtfinale Australian Opena, dok je Mate Pavić osigurao nastup u osmini finala prvog Grand Slam turnira sezone.

Mektić je zajedno s Amerikankom Taylor Towsend bio bolji od Storm Hunter iz Australije i Huga Nysa iz Monaca sa 6-3, 2-6, 10-8. Prepreka na putu do polufinala bit će im Ruskinja Irina Hromačeva i Amerikanac Christopher Harrison.

Mate Pavić je zajedno sa srpskom tenisačicom Aleksandrom Krunić pobijedio australski par Taliju Gibson i Matthewa Ebdena sa 7-6, 0-6, 10-6. U osmini finala ih čeka još jedna australska kombinacija Maya Joint i Matthew Christopher Romios.

U konkurenciji muških parova Pavić se zajedno s Marcelom Arevalom, a Mektić s Austinom Krajicekom plasirao u osminu finala, no plasman u četvrtfinale osigurat će samo jedan jer u toj fazi natjecanja igraju jedan protiv drugoga.