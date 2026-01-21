Mektić i Krajicek u drugom kolu Australian Opena, poraz za Ružić i u parovima

Hrvatski predstavnici su u srijedu bili aktivni samo u konkurenciji muških i ženskih parova na Australian Openu u Melbourneu, a nastupili su s polovičnim uspjehom: Nikola Mektić se s Amerikancem Austinom Krajicekom plasirao u drugo kolo, a Antonia Ružić i Meksikanka Renata Zarazua su poražene u prvom kolu.

Mektić i Krajicek su 16. nositelji turnira muških parova, a u prvom kolu su pobijedili Talijana Luciana Darderija i Čileanca Cristiana Garina sa 6:4, 6:7 (13), 6:3.

Ružić i Zarazua su ušle u turnir kao zamjenski par, ali tu priliku nisu uspjele iskoristiti. Kineskinje Xu Yi Fan i Yang Zhaoxuan svladale su hrvatsko-meksičku kombinaciju sa 6:4, 6:2.

Ružić je bila jedina hrvatska predstavnica u konkurenciji ženskih parova, dok će u turniru muških parova, osim Mektića, nastupiti Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom, a u prvom kolu ih čeka dvoboj protiv bosansko-hercegovačkog para koji čine Tomislav Brkić i Damir Džumhur.

U četvrtak će na prvom teniskom Grand Slam turniru u 2026. u akciji biti i preostalo dvoje hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Petra Marčinko (WTA – 81.) za suparnicu ima Amerikanku Peyton Stearns (WTA – 68.), a Marin Čilić (ATP – 70.) će igrati protiv Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP – 23.).