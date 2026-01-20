Izašao ždrijeb za mix Australian Opena: Pavić sa simpatičnom Srpkinjom, Mektić s jednom od najboljih igračica svijeta

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver Image

U utorak popodne izašao je ždrijeb za mješoviti turnir parova na Australian Openu. U njemu su se našla dvojica hrvatskih tenisača koji su se spojili sa zanimljivim imenima.

Mate Pavić će na turniru igrati s Aleksandrom Krunić, Srpkinjom koja je prošle godine igrala finale Roland Garrosa u ženskim parovima. Ona je inače poznata po smiješnim izjavama, a jedna od njih došla je u razgovoru s novinarkom Sport Kluba Marijom Sekulović. Tada je Krunić izjavila da nekim novinarima ne daje izjave zbog brojnih laži te je u šali rekla “što, treba da ih pronađem, pa da ih isprebijam”.

Pavić, koji je osvojio mix na Australian Openu 2018. godine i Krunić će u prvom kolu igrati protiv Matthewa Ebdena i Talije Gibson.

Nikola Mektić također će sudjelovati na turniru. Njegova partnerica bit će Amerikanka Taylor Townsend. Ona inače ima dva osvojena Grand Slama, jedan iz Australije prošle godine te Wimbledon iz 2024. godine. Njih dvoje igrat će protiv Kevina Krawietza i Fanny Stollar.