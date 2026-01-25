Iva Jović nevjerojatno lako zakazala meč sa Sabalenkom, u četvrtfinalu i Alcaraz

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Nakon prve pobjede nad igračicom iz top 10 WTA turnira protiv Jasmine Paolini, Iva Jović je pobijedila i Kazahstanku Juliju Putintsevu sa 6-0, 6-1 za samo 53 minute.

Sljedeća protivnica joj je Arina Sabalenka, koja je sa 6-1, 7-6 (1) svladala 19-godišnju Victoriju Mboko.

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz također je osigurao mjesto u četvrtfinalu prvog Grand Slama sezone.

Španjolac je u četvrtom kolu pobijedio Amerikanca Tommyja Paula sa 7-6 (6), 6-4, 7-5. Alcaraz će se u četvrtifinalu suočiti s pobjednikom iz susreta između Australca Alexa de Minaura i Kazahstanca Alexandera Bublika.

Alcaraz, koji još nije izgubio set na ovogodišnjem turniru, nikada nije prošao dalje od četvrtfinala u Melbourneu. Ako se konačno uspije osvojiti turnir, postat će najmlađi igrač u povijesti koji je osvojio naslove na sva četiri Grand Slam turnira.