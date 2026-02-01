Evo koliko su Alcaraz i Đoković zaradili na Australian Openu

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Carlos Alcaraz je nakon tri sata igre Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 u finalu Australian Opena.

Mladi je Španjolac tako ispisao povijest postavši najmlađi tenisač koji je došao do naslova na svim Grand Slam turnirima, a titulom u Melbourneu je zaradio lijepi iznos.

Alcarazu je ovaj naslov donio oko 2,80 milijuna američkih dolara (oko 2,44 milijuna eura), što je 19 posto više u odnosu na prošlogodišnje izdanje, dok će Novak Đoković kao sudionik finala dobiti oko 1,40 milijuna dolara (oko 1,25 milijuna eura).