Đoković umalo pogodio skupljačicu loptica: ‘Nepotrebno. Ispričavam se, imao sam sreće’

Nakon pobjede nad Boticom van de Zandschulpom u trećem kolu Australian Opena, Novak Đoković je na konferenciji za medije govorio o Stanu Wawrinki, trenutku kada je u bijesu udario lopticu, američkom tenisu…

„Dobro je što sam pobijedio u tri seta. Treći set je bio težak, on je bio agresivan. Veliki test za mene, mentalno mi je važno za nastavak to što sam tako dobio treći set“, rekao je Đoković nakon pobjede 6:3, 6:4, 7:6 (7-4).

Stan Wawrinka, prvak iz 2014. godine, odigrao je svoj posljednji meč u Melbourneu – poraz od Taylora Fritza u četiri seta.

„Ponosan sam što Stana mogu nazvati prijateljem i rivalom. Inspirirao me je svojom dugovječnošću i time koliko voli tenis. U drugom kolu je napravio preokret, sada se s Fritzom borio četiri sata… Njegovo nasljeđe ostat će mlađim generacijama. Prvak na terenu i izvan njega, radio je stvari na pravi način i zaslužio je svaki pljesak. Mislim da je ovo bio dobar oproštaj za njega. Tenis će izgubiti velikog igrača i osobu kada se povuče.“

Đoković je dobio i pitanje koji su uzroci toga što SAD više ne dominira u muškom tenisu.

„Ne znam kako na to odgovoriti. Nisam upoznat sa sustavom USTA-e, s time kako rade treneri i kako pristupaju sustavnom razvoju igrača. Ne mislim da SAD-u nedostaje turnira u bilo kojoj kategoriji. Svaka zemlja koja ima Grand Slam ima i ogroman proračun. Možda je riječ o različitim faktorima. Možda o onome što ste spomenuli – načinu na koji se tenis razvijao… Možda je postojao period u kojem se Amerikanci nisu mogli prilagoditi kao Europljani. Tu je Ben Shelton, sada igra i Ethan Quinn, svi oni kucaju na vrata, ne mislim da vam nedostaje igrača, ali još nemate onoga koji će biti broj 1. Ipak, to se može brzo promijeniti. Ženski američki tenis je trenutačno izvanredan, nemate razloga za brigu.“

Bio blizu da pogodi skupljačicu loptica?

„Ispričao sam se zbog toga. To nije bilo potrebno, bilo je u žaru borbe. Imao sam sreće i žao mi je ako sam prouzročio stres skupljačici loptica ili bilo kome.“

Đoković ističe da, unatoč tome što u svibnju puni 39 godina, i dalje vjeruje da može osvajati najveće turnire.

„I dalje vjerujem da mogu pobijediti svakoga kada imam dobar dan. Da to nije tako, sigurno ne bih bio ovdje. Ipak, što dalje idemo u turniru, to trošim više energije i ne znam kako će tijelo reagirati. Prošle godine na tri od četiri Grand Slama nisam bio dobar u mečevima protiv Sinnera i Alcaraza. Tijelo mi je sada svježe, početak je sezone i nadam se da će sve biti u redu.“

Cilj je ući što odmorniji u drugi tjedan turnira, ali dok traje meč…

„Na terenu ne razmišljam o tome da trebam čuvati energiju, to je pogrešan pristup meču. Općenito se osjećam dobro, najbolje u posljednje vrijeme. Ne mogu predvidjeti budućnost, ali radim sve što mogu… Jučer nisam trenirao, pokušavam pristupiti strateški – što je važnije… Dobro udaram lopticu, trenirao sam naporno u posljednja dva mjeseca, važnije mi je sačuvati tijelo. Kad se probudim, procjenjujemo što je najbolji izbor. Na Grand Slamu imamo dan pauze, ali ima i više stresa i tenzije. Ipak, naviknuo sam se na to.“