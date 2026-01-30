Đoković se našalio nakon nevjerojatne pobjede: ‘Sinner je imao moj broj, morao sam ga promijeniti’

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

Novak Đoković nije mogao doći do riječi nakon velike pobjede nad Jannikom Sinnerom. Srbin je bio na rubu suza.

„Iskreno, nemam riječi“, rekao je Novak dok se dvoranom orilo „Nole, Nole!“.

„O, moj Bože! Nadrealan osjećaj. Podsjetilo me na 2012. godinu kada sam igrao u finalu. Intenzitet i razina tenisa bili su iznimno visoki, znao sam da mi je to prilika. Pobijedio me pet puta, ‘imao je moj broj’, a sada sam ga morao promijeniti! Šalu na stranu, on je nevjerojatan igrač koji tjera suparnika do krajnjih granica. Na mreži sam mu rekao da mu zahvaljujem što me je pustio jednu.“

Đoković se potom zahvalio Margaret Court što je ostala do kasno te se obratio publici:

„Hvala vam, ljudi, na podršci! Ovo je možda i najbolja večer što se tiče podrške koju sam ikada imao u Australiji.“

Jim Courier podsjetio je Novaka na njegove riječi da će mu biti jako teško boriti se sa Sinnerom i Alcarazom u mečevima na tri dobivena seta.

„Nisam pogriješio. Rekao sam da će biti jako teško, ali ne i nemoguće. Rekao sam da su na drugoj razini i morao sam pronaći tu razinu.“

Ranije, u prvom polufinalu, Alcaraz je nakon gotovo pet i pol sati svladao Zvereva.

„Gledao sam. Jedva sam čekao izaći na teren. Bio je to sjajan meč, kapa dolje obojici. Mislim da su vam se ulaznice večeras isplatile“, rekao je Novak i dodao: „Carlos mi se ispričao što mi je odgodio meč, a ja sam mu rekao da sam stariji čovjek i da moram ranije na spavanje.“

U nedjelju će Novak igrati za naslov protiv Alcaraza.

„Osjećam se kao da sam već pobijedio, ali znam da se moram vratiti i boriti protiv broja jedan. Samo želim da mi ostane dovoljno goriva da se mogu boriti, a poslije neka Bog odluči.“