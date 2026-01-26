Đoković saznao protivnika za polufinale Australian Opena

Podijeli :

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Talijanski tenisač Lorenzo Musetti izborio je četvrtfinale Australian Opena, prvog Grand Slam turnira u godini, nakon što je u osmini finala svladao Amerikanca Taylora Fritza sa 6:2, 7:5, 6:4.

Musetti će u četvrtfinalu igrati protiv Novaka Đokovića, deseterostrukog pobjednika turnira u Melbourneu. Đoković je bez borbe preskočio prepreku u osmini finala, Čeh Jakub Menšik mu je predao meč zbog ozljede trbušnog mišića.

Deset puta su u karijeri međusobno igrali Đoković i Musetti te je talijanski tenisač pobijedio samo jednom, na zemlji Monte Carla 2023. godine.

Dva sata i dvije minute trajao je meč u kojem je Musetti dominirao protiv Fritza s posebnim naglaskom na odličan servis koji je pratio Talijana od početka do kraja.

“Čini mi se da je ovo bio moj ponajbolji meč u karijeri kada je u pitanju servis“, rekao je nakon meča Musetti koji je ostvario prednost od 13-10 u as servisima u odnosu na Fritza te je osvojio čak 84 posto poena nakon prvog servisa.

Fritz je uspio pratiti suparnika samo tijekom drugog seta, ali je bio ukupno gledano nedovoljno dobar da unese dramatiku u ovaj dvoboj.

Četvrtfinale je izborio i Jannik Sinner, pobjednik Australian Opena posljednje dvije godine. U talijanskom obračunu Sinner je svladao 22. nositelja Luciana Darderija sa 6:1, 6:3, 7:6(2) i sada ga čeka susret protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Amerikanac Ben Shelton i Norvežanin Casper Ruud.

Sinner je protiv Darderija meč otvorio s 5:0, a u uvodna dva seta po dva puta je u svakoj dionici oduzimao servis suparniku. Potpuno ravnopravna igra rasplamsala se jedino u trećem setu koji je dogurao sve do tie-breaka. Njega je Darderi otvorio s 2:0, ali je potom Sinner osvojio sedam poena u nizu za novo slavlje.