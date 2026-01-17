Đoković: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Podijeli :

Zašto mu je uvijek drago igrati u Australiji, zbog čega još nije vrijeme za priču o povlačenju, kako pokušava skinuti pritisak sa sebe i što mu nedostaje u odnosu na Sinnera i Alcaraza – o svemu tome Novak Đoković govorio je na uvodnoj konferenciji za medije u Melbourneu.

“Sretna Nova godina svima! Sjajno je što sam opet ovdje. Ovo mi je 21. put, što je nevjerojatno. Još 2005. sam se ovdje prvi put kvalificirao za Grand Slam, igrao navečer na Rod Laver Areni sa Safinom, koji je poslije osvojio naslov. Dugo i uspješno putovanje. Uvijek volim igrati u Australiji, ne zovu ga Happy Slam bez razloga. Nijednu priliku ne uzimam zdravo za gotovo, nadam se da ću izvući maksimum iz sebe“, rekao je Novak na početku konferencije za medije.

U posljednje dvije godine Đoković se dosta mučio s fizičkom spremom, pa je novinare zanimalo kako se time bavio tijekom priprema.

„Završio sam sezonu u prvom tjednu studenoga, prošlo je puno vremena od posljednjeg službenog meča. Uzeo sam više vremena kako bih ponovno izgradio svoje tijelo i pripremio se. U posljednje dvije godine to je bio najveći problem, kao i brzina oporavka. Imao sam manji fizički problem koji me spriječio da idem u Adelaide, ali zasad je ovdje sve super. Uvijek postoji nešto u životu tenisača, neki manji problem, ali općenito se osjećam jako dobro.“

Za sada posljednji Grand Slam trofej Đoković je osvojio na US Openu 2023. godine.

„Puno se govori o 25. Grand Slamu, ali više sam usredotočen na ono što sam već postigao, ni 24 nije loš broj. Želim malo smanjiti pritisak na sebe… Pritisak je uvijek prisutan, ali ne želim imati niti osjećati mentalitet ‘sad ili nikad’. Kao što sam rekao, zahvalan sam na prilici koju imam, pogotovo ovdje gdje sam osvojio deset naslova. Prošle godine imao sam sjajnu pobjedu nad Carlosom. Znam da, kada sam zdrav i kada sve posložim, mogu pobijediti bilo koga. Da nemam takvu vrstu samopouzdanja, ne bih sada ni razgovarao s vama. I dalje imam želju. Znam da su Sinner i Alcaraz na drugoj razini u odnosu na ostale, ali to ne znači da nitko drugi nema šansu.“